В Татарстане учреждена премия Раиса республики «Добрый Татарстан»

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам и их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов — Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», — отметил Минниханов.
Он подчеркнул, что бескорыстная помощь и служение людям приобрели сегодня особую значимость. В этой связи также учреждён почётный знак «За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан».
По словам Раиса, новые награды станут символом признания заслуг тех, кто проявляет активную гражданскую позицию, помогает другим и укрепляет традиции доброты и взаимопомощи в Татарстане.
Напомним, что прямую трансляцию ежегодного послания Минниханова Госсовету РТ можно посмотреть на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Также трансляция доступна в официальной группе телерадиокомпании в соцсети «ВКонтакте» и на сайте телеканала.
На оглашение послания приглашены руководители всех ветвей власти Татарстана и представители федеральных органов власти, а также руководители промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, предприятий малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, всех муниципалитетов республики.
Общее число приглашенных — 670 человек.