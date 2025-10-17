Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане учреждена премия Раиса республики «Добрый Татарстан»

Раис РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету Татарстана объявил о создании новой премии Раиса республики — «Добрый Татарстан», которую будут вручать за вклад в развитие добровольчества и благотворительности.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам и их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов — Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», — отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что бескорыстная помощь и служение людям приобрели сегодня особую значимость. В этой связи также учреждён почётный знак «За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан».

По словам Раиса, новые награды станут символом признания заслуг тех, кто проявляет активную гражданскую позицию, помогает другим и укрепляет традиции доброты и взаимопомощи в Татарстане.

Напомним, что прямую трансляцию ежегодного послания Минниханова Госсовету РТ можно посмотреть на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Также трансляция доступна в официальной группе телерадиокомпании в соцсети «ВКонтакте» и на сайте телеканала.

На оглашение послания приглашены руководители всех ветвей власти Татарстана и представители федеральных органов власти, а также руководители промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, предприятий малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, всех муниципалитетов республики.

Общее число приглашенных — 670 человек.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше