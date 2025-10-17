10 новосибирцев оккупировали районную администрацию и потребовали по квартире

Десять пенсионеров оккупировали здание администрации Новосибирского района днем 16 октября. Они требовали предоставить каждому по квартире, земельному участку, автомобилю или офису, оборудованному современной оргтехникой. Свои требования они аргументировали тем, что родились в СССР. Об этом сообщили в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».
Все началось с того, что в здание администрации по одному начали заходить пенсионеры якобы для того, чтобы подать заявления. Потом трое мужчин и семь женщин объединились и начали ходить по всем кабинетам и предъявлять свои требования. Работникам органа местного самоуправления пришлось вызвать гвардейцев.
— Гвардейцы собрали разбредшихся по зданию пенсионеров и показали им, где находится канцелярия, чтобы они смогли сформулировать свои претензии в письменном виде и подать их в установленном порядке, — добавили в агентстве.
Казалось бы, на этом конфликт должен быть урегулирован. Но нет. Спустя час толпа пришла в приемную замглавы прямо во время проводимого им совещания. Сотрудники группы быстрого реагирования вывели нарушителей общественного порядка из здания.