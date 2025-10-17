В Петушинском районе Владимирской области ликвидировали стихийную свалку

Акция «Чистый лес» состоялась на территории лесного фонда Петушинского района Владимирской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники мероприятия собрали мусор и ликвидировали стихийную свалку, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Лесной участок, где проходили работы, находится недалеко от деревни Старые Омутищи. Там активисты собрали 15 мешков бытового мусора с площади около 800 квадратных метров.
«Данная акция направлена на поддержание чистоты окружающей нас природы, заботе об окружающей среде, делая ее комфортной для жизни людей. Лес — это наше общее достояние. Чтобы сохранить его красоту и чистоту, мы должны действовать сообща. Можно устраивать бесконечные субботники, акции, но самым важным и необходимым является изменение отношения человека к окружающей среде», — поделился директор «Заречного лесничества» Михаил Якушкин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.