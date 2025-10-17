Ричмонд
В Петушинском районе Владимирской области ликвидировали стихийную свалку

Активисты собрали 15 мешков бытового мусора.

Акция «Чистый лес» состоялась на территории лесного фонда Петушинского района Владимирской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники мероприятия собрали мусор и ликвидировали стихийную свалку, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Лесной участок, где проходили работы, находится недалеко от деревни Старые Омутищи. Там активисты собрали 15 мешков бытового мусора с площади около 800 квадратных метров.

«Данная акция направлена на поддержание чистоты окружающей нас природы, заботе об окружающей среде, делая ее комфортной для жизни людей. Лес — это наше общее достояние. Чтобы сохранить его красоту и чистоту, мы должны действовать сообща. Можно устраивать бесконечные субботники, акции, но самым важным и необходимым является изменение отношения человека к окружающей среде», — поделился директор «Заречного лесничества» Михаил Якушкин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.