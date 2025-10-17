В Петушинском районе Владимирской области ликвидировали стихийную свалку

«Данная акция направлена на поддержание чистоты окружающей нас природы, заботе об окружающей среде, делая ее комфортной для жизни людей. Лес — это наше общее достояние. Чтобы сохранить его красоту и чистоту, мы должны действовать сообща. Можно устраивать бесконечные субботники, акции, но самым важным и необходимым является изменение отношения человека к окружающей среде», — поделился директор «Заречного лесничества» Михаил Якушкин.