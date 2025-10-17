Ричмонд
Производитель мясных и рыбных деликатесов из Тулы получил знак качества

Это поможет предприятию выйти на зарубежные рынки.

Компания «Смак» из Тулы, которая производит мясные и рыбные деликатесы, получила сертификат «Сделано в России» по направлению «Качество». Это поможет предприятию выйти на зарубежные рынки, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в центре поддержки экспорта Тульской области.

Предприятие изготавливает сыровяленую продукцию, копчености и натуральные тушенки с 2020 года. Товары компании известны не только в Тульской области, но и в других регионах. В будущем планируется выйти на рынки Казахстана и Белоруссии.

«Губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев особое внимание уделяет поддержке местных производителей-экспортеров. И важную роль здесь играет сертификат “Сделано в России”, который подтверждает качество и конкурентоспособность продукции. Он открывает новые перспективы для тульских компаний, помогает укрепить доверие потребителей и расширить экспортные поставки», — отметил заместитель председателя правительства Тульской области Павел Татаренко.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.