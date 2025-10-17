Как приморцам избежать перевода на повышенный тариф за электричество: осталось менее двух месяцев на подачу документов

«Прием документов до 1 декабря. Что касается информации про 20 октября — это наши специалисты по Владивостоку (владивостокское отделение филиала ПАО “ДЭК” — “Дальэнергосбыт”) из-за объема обрабатываемой информации просят клиентов принести документы немного раньше. Нарушения законодательства нет, просто клиентов просят это сделать быстрее», — сообщили в пресс-службе ДЭК.
Для применения льготного тарифа достаточно предоставить один документ из утвержденного Минэнерго перечня через интернет-приемную или лично. При отсутствии документов можно запросить выезд специалиста для составления акта. Рассмотрение заявки занимает до 30 дней, хотя срок ожидания визита не регламентирован.
По данным компании, к концу сентября документы предоставили лишь 69 тысяч домовладельцев — около четверти от нуждающихся в подтверждении тарифа. В ДЭК подчеркивают, что действуют в рамках законодательства и не могут применять льготные тарифы без соответствующих документов.
Напомним, сезонный коэффициент для домов без газа был введен после общественного резонанса — лимит потребления увеличили с 3900 до 7020 кВт/ч в месяц. При этом вместо выявления около 1000 газифицированных домов в регионе обязали 260 тысяч домовладельцев предоставить документы на электрокотлы.
Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию с начала 2025 года вызвало шок у многих домовладельцев: суммы в платежках значительно превысили ожидания и возможности семейных бюджетов.