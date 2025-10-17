Как приморцам избежать перевода на повышенный тариф за электричество: осталось менее двух месяцев на подачу документов

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября, ФедералПресс. В Приморье домовладельцам осталось менее двух месяцев, чтобы подтвердить право на льготный тариф за электроэнергию. Те, кто не успеет подать документы об электроотоплении до 1 декабря, будут переведены на повышенные расценки с пересчетом платежей за предыдущие месяцы.