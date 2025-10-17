Ричмонд
В столичном районе Коньково появится ещё один ЖК по программе реновации

В Москве в районе Коньково согласован проект жилого дома по программе реновации по адресу: микрорайон 6, зона № 2.3. Новостройку возведут на месте снесённых пятиэтажек. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Источник: Freepik

По его словам, будущий жилой комплекс будет состоять из четырёх корпусов и включать 1049 квартир с современной отделкой, соответствующей стандартам реновации. Комплекс прямоугольной формы объединит девять секций переменной этажности и будет иметь закрытый внутренний двор для отдыха жильцов.

На первых этажах запланировано более 5 тыс. кв. м нежилых помещений под магазины, аптеки, кафе, центры госуслуг и другую социально значимую инфраструктуру.

Там же разместятся входные группы с вестибюлями, колясочными и помещениями для консьержей.

Для автовладельцев предусмотрены подземный паркинг на 224 машино-места и наземная стоянка на 95 мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале заселения ещё 14 домов, построенных в рамках программы реновации.

