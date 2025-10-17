В столичном районе Коньково появится ещё один ЖК по программе реновации

По его словам, будущий жилой комплекс будет состоять из четырёх корпусов и включать 1049 квартир с современной отделкой, соответствующей стандартам реновации. Комплекс прямоугольной формы объединит девять секций переменной этажности и будет иметь закрытый внутренний двор для отдыха жильцов.
На первых этажах запланировано более 5 тыс. кв. м нежилых помещений под магазины, аптеки, кафе, центры госуслуг и другую социально значимую инфраструктуру.
Там же разместятся входные группы с вестибюлями, колясочными и помещениями для консьержей.
Для автовладельцев предусмотрены подземный паркинг на 224 машино-места и наземная стоянка на 95 мест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале заселения ещё 14 домов, построенных в рамках программы реновации.