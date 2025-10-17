Ричмонд
Проблему с отоплением в северном районе Омской области исправят федеральные деньги

С помощью денег от Правительства России, омские власти попытаются не допустить беды в наступающем отопительном сезоне в Усть-Ишимском районе.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор региона сообщил сегодня, 17 октября, о перечислении в Омскую область федеральных денег, которые срочно нужны для приобретения пяти модульных котельных в Усть-Ишимский район.

«От Правительства РФ Омская область получит порядка 155 миллионов рублей на приобретение и установку 5 блочно-модульных котельных в Усть-Ишимском районе», — говорится в телеграм-канале «Хоценко о важном».

Также в тексте сообщения приводится причина срочного перечисления полутораста миллионов рублей — район в прошлом году серьезно пострадал от паводка и, судя по всему, произошел выход из строя имеющихся котельных. Установка этих объектов позволит обеспечить качественное прохождение отопительного сезона в районе, подытоживает губернатор.