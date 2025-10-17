Проблему с отоплением в северном районе Омской области исправят федеральные деньги

Также в тексте сообщения приводится причина срочного перечисления полутораста миллионов рублей — район в прошлом году серьезно пострадал от паводка и, судя по всему, произошел выход из строя имеющихся котельных. Установка этих объектов позволит обеспечить качественное прохождение отопительного сезона в районе, подытоживает губернатор.