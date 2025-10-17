Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Кишинёва обнаружили взрывчатку в чемодане, который должен был улететь в Милан: Работают саперы, а подозреваемый скрылся

Погранполиция подтвердила, что в багаже пассажира, следовавшего рейсом в Милан, нашли взрывчатое вещество, его владелец гражданин Албании сбежал из аэропорта и сейчас разыскивается.

Источник: Комсомольская правда

Погранполиция подтвердила наличие взрывчатки в багаже одного человека в аэропорту.

Сканеры в аэропорту якобы зафиксировали, что в чемодане, который должен был попасть на борт самолёта, вылетающего из Кишинёва в Милан, находился подозрительный предмет, сообщают источники тг-канала Ungureanu112.

Чемодан оставил гражданин Албании, который сбежал из аэропорта и направился в Сынжеру.

Правоохранители ведут его поиски, а сапёры осматривают взрывное устройство, чтобы обезвредить его.

Ложная тревога: взрывчатку не обнаружили.

В ходе проверки установили, что подозрительный багаж не содержал взрывчатых веществ.

Работа аэропорта возобновлена в обычном режиме, пассажиры могут возвращаться в здание и регистрироваться на рейсы.

Зачем тогда утверждали, что взрывчатка обнаружена? Что за беспросветный бардак творится в наших госструктурах? Про треш в аэропорту и говорить не стоит.