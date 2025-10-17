В аэропорту Кишинёва обнаружили взрывчатку в чемодане, который должен был улететь в Милан: Работают саперы, а подозреваемый скрылся

Погранполиция подтвердила наличие взрывчатки в багаже одного человека в аэропорту.
Сканеры в аэропорту якобы зафиксировали, что в чемодане, который должен был попасть на борт самолёта, вылетающего из Кишинёва в Милан, находился подозрительный предмет, сообщают источники тг-канала Ungureanu112.
Чемодан оставил гражданин Албании, который сбежал из аэропорта и направился в Сынжеру.
Правоохранители ведут его поиски, а сапёры осматривают взрывное устройство, чтобы обезвредить его.
Ложная тревога: взрывчатку не обнаружили.
В ходе проверки установили, что подозрительный багаж не содержал взрывчатых веществ.
Работа аэропорта возобновлена в обычном режиме, пассажиры могут возвращаться в здание и регистрироваться на рейсы.
Зачем тогда утверждали, что взрывчатка обнаружена? Что за беспросветный бардак творится в наших госструктурах? Про треш в аэропорту и говорить не стоит.