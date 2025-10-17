В Евпатории восстановили электроснабжение

В Евпатории восстанавили электроснабжение. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
17 октября с утра в Евпатории были перебои с электроснабжением. Сообщалось, что школьники и воспитанники детских садов из-за этого будут заниматься не полный учебный день.
«На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время вода появится во всех районах Евпатории», — сообщил он.
Напомним, что из-за атаки БПЛА в ночь на 17 октября были обесточены села в Сакском, Джанкойском и Красноперекопском районах. Восстановительные работы продолжаются.
Напомним, что в Евпатории теплоснабжение планируют запустить 20 октября.