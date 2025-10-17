В Алексеевском районе появится новый природный заказник «Мокрые Курнали»

В Татарстане готовится к созданию новый природный заказник регионального значения — «Мокрые Курнали». Объект будет расположен в Алексеевском районе.
Основная цель проекта состоит в сохранении уникального болотно-лугового природного комплекса. Также заказник станет домом для мест гнездования околоводных птиц. Площадь территории составит 945,4 гектара.
Постановление о создании заказника уже утверждено Кабинетом министров республики. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации Татарстана. За выполнение постановления будет отвечать Госкомитет региона по биоресурсам.
Напомним, в Минэкологии РТ объяснили всплытие рыб в озере казанского парка Победы. Рыбы массово подплывают к поверхности из-за дефицита кислорода, вызванного сезонным охлаждением воды и разложением органики.