В Алексеевском районе появится новый природный заказник «Мокрые Курнали»

Основная цель проекта состоит в сохранении уникального болотно-лугового комплекса.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане готовится к созданию новый природный заказник регионального значения — «Мокрые Курнали». Объект будет расположен в Алексеевском районе.

Основная цель проекта состоит в сохранении уникального болотно-лугового природного комплекса. Также заказник станет домом для мест гнездования околоводных птиц. Площадь территории составит 945,4 гектара.

Постановление о создании заказника уже утверждено Кабинетом министров республики. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации Татарстана. За выполнение постановления будет отвечать Госкомитет региона по биоресурсам.

Напомним, в Минэкологии РТ объяснили всплытие рыб в озере казанского парка Победы. Рыбы массово подплывают к поверхности из-за дефицита кислорода, вызванного сезонным охлаждением воды и разложением органики.