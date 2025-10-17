В Подмосковье свыше 2,3 млн жителей привились от гриппа

«Призываю всех позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку от гриппа. Особенно важно пройти вакцинацию лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Уже более 2,3 млн человек в Подмосковье сделали такой выбор», — привели в тексте слова зампреда правительства — министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.