В Подмосковье свыше 2,3 млн жителей привились от гриппа

«Призываю всех позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку от гриппа. Особенно важно пройти вакцинацию лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Уже более 2,3 млн человек в Подмосковье сделали такой выбор», — привели в тексте слова зампреда правительства — министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.
В пресс-службе рассказали, что вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления и в мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах.
Отмечается, что перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.