В Ташкенте скоро станет больше женщин-водителей автобусов: столичный опыт и мировые тренды

В Стамбуле доля женщин среди водителей автобусов за последние пять лет выросла в несколько раз, а в Берлине действует специальная программа карьерного роста для женщин в транспортной сфере. Такой подход не только способствует гендерному равенству, но и помогает восполнить нехватку кадров, делая сферу более дружелюбной и привлекательной для новых специалистов.