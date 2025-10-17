В Ташкенте скоро станет больше женщин-водителей автобусов: столичный опыт и мировые тренды

Обучение проводится в рамках специальной программы по привлечению женщин к профессии водителя автобуса. На курсы, дающие право получить водительское удостоверение категории «D», зачислены 20 участниц.
После успешного завершения курса и получения водительских прав категории «D», все выпускницы будут трудоустроены в филиалах автобусных парков «Тошшахартрансхизмат». Таким образом, в ближайшее время на дорогах Ташкента появится больше женщин-водителей, что, по мнению организаторов проекта, повысит культуру вождения и сделает общественный транспорт комфортнее и безопаснее для всех пассажиров.
Увеличение числа женщин за рулём общественного транспорта — мировой тренд. В Лондоне, Париже, Берлине, Стокгольме и ряде других европейских городов женщины-водители давно стали привычной частью городского пейзажа. Муниципалитеты активно проводят программы поддержки и обучения, а компании внедряют гибкие графики и дополнительные льготы для женщин-водителей.
В Стамбуле доля женщин среди водителей автобусов за последние пять лет выросла в несколько раз, а в Берлине действует специальная программа карьерного роста для женщин в транспортной сфере. Такой подход не только способствует гендерному равенству, но и помогает восполнить нехватку кадров, делая сферу более дружелюбной и привлекательной для новых специалистов.
Мировая статистика и исследования показывают, что женщины часто демонстрируют более аккуратный и ответственный стиль вождения. Они реже нарушают правила, с меньшей вероятностью превышают скорость, более внимательны к пассажирам и дорожной обстановке. Женщины-водители чаще проявляют вежливость на дороге и способствуют созданию спокойной атмосферы в салоне автобуса.
Поэтому Ташкент также идёт по этому пути, расширяя возможности для женщин в традиционно мужских профессиях и делая городской транспорт более современным и открытым для всех.