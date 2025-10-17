Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В соседней с Беларусью Польше засекреченные военные документы нашлись на свалке

В соседней с Беларусью Польше сотни секретных военных документов обнаружены на мусорной свалке.

Источник: Комсомольская правда

Сотни засекреченных военных документов обнаружены на свалке в Польше, соседней с Беларусью, пишет БелТА со ссылкой на издание Onet.

Очевидцы нашли на свалке и принесли в редакцию ресурса секретные военные документы. Среди прочего в них находилась информация о военных складах, планах эвакуации взрывчатки в случае войны, инструкциях по ведению боевых действий, технических описаниях мест хранения оружия, персональные данные личного состава частей, военные планы и т.д.

Как рассказали обнаружившие документы люди, они лежали на свалке вблизи склада взрывчатых веществ в пластиковых пакетах. Часть бумаг была измельчена, но многие не разрезанные.

Польский экс-командир Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзинский назвал утечку документов «скандалом» и «ядерной бомбой». И сказал, что в распоряжение редакции попали секретные документы от 2023 года, которые по закону должны храниться пять лет.

Еще мы писали, что в Польше подросток напал на белорусов, а его отцу грозит 10 лет заключения.

Тем временем Минобороны РФ заявило о 60 тысячах солдат НАТО у границ России и Беларуси. Еще глава Минобороны РФ высказался про оснащение Беларуси высокоточным оружием.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше