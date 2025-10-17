В соседней с Беларусью Польше засекреченные военные документы нашлись на свалке

Сотни засекреченных военных документов обнаружены на свалке в Польше, соседней с Беларусью, пишет БелТА со ссылкой на издание Onet.
Очевидцы нашли на свалке и принесли в редакцию ресурса секретные военные документы. Среди прочего в них находилась информация о военных складах, планах эвакуации взрывчатки в случае войны, инструкциях по ведению боевых действий, технических описаниях мест хранения оружия, персональные данные личного состава частей, военные планы и т.д.
Как рассказали обнаружившие документы люди, они лежали на свалке вблизи склада взрывчатых веществ в пластиковых пакетах. Часть бумаг была измельчена, но многие не разрезанные.
Польский экс-командир Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзинский назвал утечку документов «скандалом» и «ядерной бомбой». И сказал, что в распоряжение редакции попали секретные документы от 2023 года, которые по закону должны храниться пять лет.
