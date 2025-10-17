В Тверской области благоустроили уже 60 общественных пространств

Например, в Нелидово преобразился городской парк, где установили в том числе детскую игровую площадку. В поселке Кесова Гора обновили пространство около пруда Бездонка, в одном из скверов города Торопца оборудовали скейт-площадку. Всего в 2025 году в программу благоустройства вошло 65 территорий в 37 муниципалитетах.