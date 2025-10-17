В Тверской области благоустроили уже 60 общественных пространств

Благоустройство 60 общественных пространств провели в Тверской области с начала года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Например, в Нелидово преобразился городской парк, где установили в том числе детскую игровую площадку. В поселке Кесова Гора обновили пространство около пруда Бездонка, в одном из скверов города Торопца оборудовали скейт-площадку. Всего в 2025 году в программу благоустройства вошло 65 территорий в 37 муниципалитетах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.