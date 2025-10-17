В поселке Семибратово Ярославской области открыли школу искусств

Филиал Детской школы искусств в поселке Семибратово Ярославской области, закрытый с 2013 года, открылся после капремонта. Работы там провели при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
В учреждении обновили крышу, водосточную и систему водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Также специалисты привели в порядок фасад, центральное и пожарное крыльцо, заменили двери и оконные блоки.
«Возобновление работы школы искусств в Семибратове стало возможно благодаря национальному проекту “Семья”, инициированному Президентом Владимиром Путиным. Впереди нас ждет масштабная работа по созданию образовательных учреждений, где будут развивать творческие способности детей, выявлять таланты, приобщать к культуре и искусству. Так, большая Детская школа искусств на 600 мест будет построена в Дзержинском районе Ярославля. Запланировано строительство музыкальной школы в Большом Селе и школы искусств в Некрасовском», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.