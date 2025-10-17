В поселке Семибратово Ярославской области открыли школу искусств

«Возобновление работы школы искусств в Семибратове стало возможно благодаря национальному проекту “Семья”, инициированному Президентом Владимиром Путиным. Впереди нас ждет масштабная работа по созданию образовательных учреждений, где будут развивать творческие способности детей, выявлять таланты, приобщать к культуре и искусству. Так, большая Детская школа искусств на 600 мест будет построена в Дзержинском районе Ярославля. Запланировано строительство музыкальной школы в Большом Селе и школы искусств в Некрасовском», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.