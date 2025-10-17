В Липецке отремонтировали мост на улице Студеновской

Капитальный ремонт моста на улице Студеновской в Липецке провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил мэр города Роман Ченцов. Специалистам осталось нанести дорожную разметку и благоустроить прилегающую территорию.
«Работы завершили с опережением графика — подрядчик и рабочие справились отлично. Это значимый объект, открытия которого ждут многие липчане. Команда сделала все, чтобы запустить движение как можно раньше», — отметил Ченцов.
Работы проводили в два этапа. Специалисты заменили элементы конструкции сооружения, заасфальтировали проезжую часть и тротуары, а также смонтировали ограждение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.