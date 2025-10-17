Ричмонд
Горожане проголосуют за имя для дельфиненка из «Москвариума» на ВДНХ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Жители столицы смогут принять участие в голосовании по выбору имени для детеныша черноморской афалины, который в сентябре родился в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ. Оно стартовало в проекте «Активный гражданин».

Источник: Агентство «Москва»

«Малыш подрастает, и настало время дать ему имя. Специалисты “Москвариума” предлагают несколько вариантов: Скай — переводится с английского как “небо” и символизирует легкость и спокойствие. Флиппи — краткая форма греческого имени Филипп, олицетворяет не только физическую силу, но и лидерские качества», — говорится на странице голосования.

Кроме того, можно выбрать варианты Сильвер, что означает «серебро, серебристый» и символизирует благородство и грацию, Каспер, происходящий от персидского Джаспер — хранитель сокровищ. А также Мотя — краткая форма имени Матвей.

Отмечается, что дельфин находится в отличном состоянии и большую часть времени проводит рядом с матерью, но уже начинает проявлять самостоятельность. Это важный этап в развитии его навыков: двигательных и ориентации в пространстве. По характеру дельфиненок отличается спокойствием и внимательностью, он с интересом и без лишней суеты исследует окружающий мир, наблюдая не только за другими дельфинами, но и за людьми. А гости «Москвариума» могут увидеть его через смотровое окно в общем бассейне.

Активные граждане уже выбирали имя для дельфина из «Москвариума». В 2024 году москвичи назвали его Лаки.

Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Современная популяция этих млекопитающих в Черном море оценивается в 43 тыс. особей. Афалины являются самыми крупными представителями черноморских дельфинов: длина их тела может достигать 3 м, а масса — 350 кг.