Горожане проголосуют за имя для дельфиненка из «Москвариума» на ВДНХ

Отмечается, что дельфин находится в отличном состоянии и большую часть времени проводит рядом с матерью, но уже начинает проявлять самостоятельность. Это важный этап в развитии его навыков: двигательных и ориентации в пространстве. По характеру дельфиненок отличается спокойствием и внимательностью, он с интересом и без лишней суеты исследует окружающий мир, наблюдая не только за другими дельфинами, но и за людьми. А гости «Москвариума» могут увидеть его через смотровое окно в общем бассейне.