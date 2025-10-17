В 6 малых населенных пунктах Волгоградской области провели интернет

Так, вышки сотовой связи установили в селе Кислово и поселке Победа Быковского района, хуторе Красный Мелиоратор и поселке Степновском Николаевского района, а также в хуторе Варламове Городищенского района и селе Стрельношироком Дубовского района. Всего в этих населенных пунктах проживают более 7 тыс. человек. Теперь они могут дистанционно работать и учиться, пользоваться сервисами портала «Госуслуги», а также в режиме онлайн получать медицинские, банковские и другие муниципальные услуги.