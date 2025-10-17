В 6 малых населенных пунктах Волгоградской области провели интернет

Высокоскоростной мобильный интернет провели с начала года в шести малых населенных пунктах Волгоградской области при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в комитете информационных технологий региона.
Так, вышки сотовой связи установили в селе Кислово и поселке Победа Быковского района, хуторе Красный Мелиоратор и поселке Степновском Николаевского района, а также в хуторе Варламове Городищенского района и селе Стрельношироком Дубовского района. Всего в этих населенных пунктах проживают более 7 тыс. человек. Теперь они могут дистанционно работать и учиться, пользоваться сервисами портала «Госуслуги», а также в режиме онлайн получать медицинские, банковские и другие муниципальные услуги.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.