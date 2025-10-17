Донской производитель мяса утки отправил первые партии товара в Того и ЦАР

«Расширение экспорта в страны Африки — логичный шаг в развитии экспорта нашей продукции. Наша компания активно работает на континенте, экспортирует не только утку, но и продукцию из индейки. Широкий ассортимент поставляемой продукции позволяет подбирать для каждой страны свой портфель продуктов, который отвечает вкусовым предпочтениям потребителей. При этом мы не только отвечаем запросам потребителей, но и формируем новую культуру потребления», — отметила заместитель генерального директора по маркетингу и продажам группы компаний «Дамате», в которую входят «Новые утиные фермы», Дарья Лащенко.