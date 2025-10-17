Донской производитель мяса утки отправил первые партии товара в Того и ЦАР

Первую партию продукции крупнейшего в Ростовской области производителя мяса утки «Новые утиные фермы» отправили в Тоголезскую и Центральноафриканскую республики. Расширение границ экспорта — одна из задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Расширение экспорта в страны Африки — логичный шаг в развитии экспорта нашей продукции. Наша компания активно работает на континенте, экспортирует не только утку, но и продукцию из индейки. Широкий ассортимент поставляемой продукции позволяет подбирать для каждой страны свой портфель продуктов, который отвечает вкусовым предпочтениям потребителей. При этом мы не только отвечаем запросам потребителей, но и формируем новую культуру потребления», — отметила заместитель генерального директора по маркетингу и продажам группы компаний «Дамате», в которую входят «Новые утиные фермы», Дарья Лащенко.
Экспортировать мясо утки предприятие начало в 2021 году. Продукцию уже отправляют в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Ангола и Габон. Кроме того, компания первой в России начала экспорт утки в Китай, являющийся крупнейшим мировым производителем и потребителем этого мяса.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.