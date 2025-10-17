В Уфе директор ЧОПа задолжал работника более 1,5 млн рублей.

По данным СК Башкирии, руководитель организации целый год не выплачивал зарплату в полном объеме 26 работникам, либо выплачивал ее в размере ниже установленного федеральным законом МРОТа. В результате сумма задолженности составила более 1,5 млн рублей. Поступавшие на счета организации в указанный период деньги направлял на другие нужды предприятия.