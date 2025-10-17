В Уфе директор ЧОПа задолжал работника более 1,5 млн рублей.

В Уфе директор частного охранного агентства «Фараон» пойдет под суд за невыплату зарплаты. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.
По данным СК Башкирии, руководитель организации целый год не выплачивал зарплату в полном объеме 26 работникам, либо выплачивал ее в размере ниже установленного федеральным законом МРОТа. В результате сумма задолженности составила более 1,5 млн рублей. Поступавшие на счета организации в указанный период деньги направлял на другие нужды предприятия.
«Следствием был принят комплекс мер, направленных на установление финансового положения предприятия и обеспечения исполнения обязательств перед сотрудниками, в результате задолженность и положенные по закону компенсации были выплачены работникам в полном объеме», — говорится в официальном сообщении СК Башкирии.
Уголовное дело передали в суд.