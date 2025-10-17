Сакский район частично обесточен из-за аварии

«Аварийное отключение! Сакский район: населенные пункты Лушино, Столбовое, Кольцово, Огневое, Нива, Вересаево, Желтокаменка, Туннельное», — перечислили в пресс-службе предприятия.
На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.
Отключения электроэнергии также фиксируют в Джанкойском районе. Перебои со светом возникли и в Евпатории. Из-за этого школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания, уточнил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев.
Утром в пятницу стало известно, что в ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения, перебои со светом продолжаются в ряде районов.
Председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк предупреждал, что перебои с электроснабжением могут возникнуть в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.