Сакский район частично обесточен из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктах Сакского района остались без света из-за аварийного отключения, сообщает «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Аварийное отключение! Сакский район: населенные пункты Лушино, Столбовое, Кольцово, Огневое, Нива, Вересаево, Желтокаменка, Туннельное», — перечислили в пресс-службе предприятия.

На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.

Отключения электроэнергии также фиксируют в Джанкойском районе. Перебои со светом возникли и в Евпатории. Из-за этого школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания, уточнил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев.

Утром в пятницу стало известно, что в ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения, перебои со светом продолжаются в ряде районов.

Председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк предупреждал, что перебои с электроснабжением могут возникнуть в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.