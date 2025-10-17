Более 1400 отцов Воронежской области взяли отпуск по уходу за ребенком

— Важно подчеркнуть, что за отцом на весь период отпуска сохраняется его рабочее место, а этот срок засчитывается в общий трудовой стаж. При этом родитель обладает гибкостью: он может досрочно выйти на работу, не теряя право на получение пособия до достижения ребенком полутора лет, — отмечают специалисты фонда.