Более 1400 отцов Воронежской области взяли отпуск по уходу за ребенком

19 октября, в День отца, Отделение Социального фонда России по Воронежской области обнародовало статистику, свидетельствующую о растущей вовлеченности мужчин в заботу о детях. Согласно актуальным данным, в регионе 1 460 отцов в настоящее время находятся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до полутра лет.
Это право, гарантированное законодательством, позволяет отцам наравне с матерями активно участвовать в жизни ребенка с самого раннего возраста. Как уточнили в СФР, процедура оформления такого отпуска для мужчины стандартна: после окончания отпуска по беременности и родам у матери, отец подает соответствующее заявление своему работодателю. Далее компания направляет необходимый пакет документов в фонд для назначения ежемесячного пособия.
— Важно подчеркнуть, что за отцом на весь период отпуска сохраняется его рабочее место, а этот срок засчитывается в общий трудовой стаж. При этом родитель обладает гибкостью: он может досрочно выйти на работу, не теряя право на получение пособия до достижения ребенком полутора лет, — отмечают специалисты фонда.
Размер финансовой поддержки составляет 40% от среднего заработка отца за два предыдущих календарных года. В 2025 году установлены следующие границы: минимальное пособие равняется 10 103,83 рублям, а максимальное — 68 995,48 рубля в месяц.
Первый платеж осуществляется в течение 10 рабочих дней после получения корректных документов от работодателя. Последующие выплаты производятся 8 числа каждого месяца. Если эта дата выпадает на выходной или праздник, деньги поступают накануне.
В фонде также напомнили, что право на такой отпуск имеют и другие работающие родственники, которые фактически ухаживают за малышом. По всем вопросам, связанным с оформлением пособия, воронежцы могут обратиться на бесплатную горячую линию СФР: