В Таганроге из-за котельной введен режим повышенной готовности

В Таганроге начали ремонт проблемной котельной на Ленина, 220.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о ситуации с началом отопительного сезона в городе. Она отметила, что многие жители беспокоятся о подаче тепла в свои квартиры, но оно уже пришло во многие дома и учреждения.

Особое внимание было уделено проблемной котельной на улице Ленина, 220. Глава Таганрога провела встречу с жителями домов, которые она обслуживает. Как выяснилось, износ оборудования составляет более 80%. Специальная комиссия признала, что требуется капитальный ремонт двух котлов, насосов и участков теплосетей.

В связи с этим был введен локальный режим «Повышенной готовность», которй будет действовать в границах котельной.

— В настоящее время МУП «Городское хозяйство» собственными силами приступило к выполнению аварийно-восстановительных работ на котельной, чтобы поддержать её в рабочем состоянии и запустить тепло, — сказано в сообщении.

