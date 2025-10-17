«За тобой должок»: чиновники предлагают ограничить агрессивную рекламу кредитов

Vaib.uz (Узбекистан. 17 октября). В последние годы в Узбекистане стремительно растёт популярность микрозаймов и потребительских кредитов. Всё больше граждан обращаются за финансовой поддержкой в небанковские организации, которые, в свою очередь, активно продвигают свои услуги через рекламу. Однако такая активность вызывает обеспокоенность у государственных органов. В Комитете по конкуренции отмечают: агрессивный маркетинг и упрощённые обещания «быстрых денег» привели к резкому росту долговой нагрузки населения.