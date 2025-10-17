Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани стартовал отопительный сезон по заявкам

Более 1 тысячи школ, детсадов и больниц Кубани подключили к отоплению.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани стартовал отопительный сезон по заявкам. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Отопление в первую очередь включают в социальных объектах — школах, детсадах и больницах. В настоящее время тепло подают уже в 1120 учреждений.

«Похолодало, и вопрос тепла и здоровья людей, прежде всего детей, — в приоритете. До установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов тепло подаем по заявочному принципу. Соцобъекты ждать не должны. Если есть необходимость в подаче тепла — обязательно нужно подать заявку», — отметил Вениамин Кондратьев.

В 2025 году на подготовку к отопительному сезону направили 10 млрд рублей. В регионе обновили котельные, оборудование, теплосети, подготовили электросетевое хозяйство и многоквартирные дома.

Отопительный сезон по заявкам стартовал в 19 муниципалитетах. В том числе отопление подают в Краснодаре, Горячем Ключе, Кущевском, Тихорецком, Брюховецком, Усть-Лабинском и других районах. Кроме соцобъектов отопление включили в 815 многоквартирных домах.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше