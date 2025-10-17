На Кубани стартовал отопительный сезон по заявкам

«Похолодало, и вопрос тепла и здоровья людей, прежде всего детей, — в приоритете. До установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов тепло подаем по заявочному принципу. Соцобъекты ждать не должны. Если есть необходимость в подаче тепла — обязательно нужно подать заявку», — отметил Вениамин Кондратьев.