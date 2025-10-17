На Кубани стартовал отопительный сезон по заявкам. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Отопление в первую очередь включают в социальных объектах — школах, детсадах и больницах. В настоящее время тепло подают уже в 1120 учреждений.
«Похолодало, и вопрос тепла и здоровья людей, прежде всего детей, — в приоритете. До установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов тепло подаем по заявочному принципу. Соцобъекты ждать не должны. Если есть необходимость в подаче тепла — обязательно нужно подать заявку», — отметил Вениамин Кондратьев.
В 2025 году на подготовку к отопительному сезону направили 10 млрд рублей. В регионе обновили котельные, оборудование, теплосети, подготовили электросетевое хозяйство и многоквартирные дома.
Отопительный сезон по заявкам стартовал в 19 муниципалитетах. В том числе отопление подают в Краснодаре, Горячем Ключе, Кущевском, Тихорецком, Брюховецком, Усть-Лабинском и других районах. Кроме соцобъектов отопление включили в 815 многоквартирных домах.