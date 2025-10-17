Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится на выходных

«На остановочном пункте “Баковка” технологические “окна” назначены с 2:20 18 октября до 2:30 19 октября, с 3:00 19 октября до 3:00 20 октября, во время которых железнодорожники проведут глубокую очистку, балластировку и выправку пути около платформ. На период работ поочередно будут закрываться первый и второй главные пути. Пропуск поездов будет организован по соседним путям. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание. У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть поездов выведены из расписания. Поезда МЦД будут следовать из Лобни до станции “Москва-Бутырская” и в обратном направлении, аэроэкспрессы — от и до станции “Кунцево”, из “Усово” — до “Рабочего поселка” и в обратном направлении», — говорится в сообщении.