Предпринимателей в Симферополе научат увеличивать продажи и прибыль

Бесплатная обучающая программа для предпринимателей «Увеличение продаж и прибыли» пройдет в Симферополе 27−28 октября. Мероприятие состоится на базе центра «Мой бизнес», который действует при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.
Участников обучения ждут теоретические блоки и практические задания. Также эксперты разберут примеры из реальной предпринимательской практики.
Занятия пройдут по адресу: ул. Севастопольская, 20А. Чтобы посетить их, нужно зарегистрироваться по ссылке или по номеру телефона: +7 (800) 500−38−59.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.