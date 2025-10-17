В микрорайоне Минеево в Иванове установили детскую площадку

Детскую площадку установили в микрорайоне Минеево в Иванове при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте внутренней политики Ивановской области.
Во время работ специалисты установили двойные качели, бизиборд «Барабаны» (стенд для развития органов чувств), песочный дворик с горкой и не только. Также там смонтировали ограждение и освещение.
Минеево — микрорайон частного сектора. Там проживает более 1 тыс. человек. При этом до сих пор там не было организованной площадки, где дети и взрослые могли бы отдыхать на свежем воздухе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.