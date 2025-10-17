В Пермском крае в Камское водохранилище поступает аномально мало воды. Уровень притока снизился до самых низких значений с 2023 года и составляет 577 кубометров в секунду. Это произошло из-за нехватки дождей — за первую половину осени осадков выпало всего 25−30% от нормы. Об этом сообщает телеграмм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
Такая ситуация продолжается уже несколько месяцев. Летом приток воды также был ниже обычного, а в августе опускался до 604 кубометров в секунду. Специалисты ожидают, что в ближайшую неделю уровень останется низким, и повысится только в конце октября, если на севере края пройдут сильные дожди. По прогнозам, с 17 по 25 октября в Прикамье ожидаются небольшие дожди, а в выходные на севере края возможен мокрый снег.