В отдаленных районах Омской области жители могут гасить кредиты банкам на почте

Новая услуга от Почты России будет актуальна в глухих деревнях региона, в которых существует серьезная проблема с интернетом.

Источник: Комсомольская правда

О новой услуге, позволяющей жителям отдаленных поселений в Омской области оплачивать свои кредиты банкам, сообщает пресс-служба УФПС Омской области.

«Оплатить кредит жители региона могут в любом почтовом отделении. Для этого достаточно сообщить оператору номер лицевого счета и наименование банка. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении ведомства.

В УФПС Омской области уточнили размер комиссия за осуществление платежа по кредиту. Она составляет 1,9% от суммы погашения (но не менее 50 рублей). Также комиссия будет браться за осуществление платежа на пополнение карт VISA, MasterCard, МИР — она составит 2% от суммы платежа (но не менее 60 рублей). Средства зачисляются в банки на следующий рабочий день, уточнили в ведомстве.