В отдаленных районах Омской области жители могут гасить кредиты банкам на почте

В УФПС Омской области уточнили размер комиссия за осуществление платежа по кредиту. Она составляет 1,9% от суммы погашения (но не менее 50 рублей). Также комиссия будет браться за осуществление платежа на пополнение карт VISA, MasterCard, МИР — она составит 2% от суммы платежа (но не менее 60 рублей). Средства зачисляются в банки на следующий рабочий день, уточнили в ведомстве.