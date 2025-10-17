В Сухом Логу Свердловской области открыли психолого-педагогический класс

Психолого-педагогический класс открыли в центре дополнительного образования в городе Сухой Лог Свердловской области при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении образования администрации городского округа Сухой Лог.
В таких пространствах ребята знакомятся с профессией учителя. Также они проходят подготовку к поступлению в педагогические высшие учебные заведения.
«[Создание психолого-педагогических классов] позволяет системно решать задачи по развитию образования в муниципалитетах и формированию кадрового резерва для образовательных учреждений», — говорится в сообщении.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.