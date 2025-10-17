В Волгограде скончался 98-летний ветеран ВОВ Виктор Тупиков

Виктор Владимирович родился 30 июля 1927 года в селе Красный Яр Молотовского района Сталинградской области. Ему было 17, когда в 1944 году его призвали в армию. После окончания курсов снайперов он служил в войсках госбезопасности во Львовской области, где участвовал в сражениях с бандами украинских националистов.