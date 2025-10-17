В Волгограде скончался 98-летний ветеран ВОВ Виктор Тупиков

Участник Великой Отечественной войны Виктор Тупиков скончался в Волгограде в возрасте 98 лет.
Искренние соболезнования родным и близким ветерана выразил глава города Владимир Марченко.
Виктор Владимирович родился 30 июля 1927 года в селе Красный Яр Молотовского района Сталинградской области. Ему было 17, когда в 1944 году его призвали в армию. После окончания курсов снайперов он служил в войсках госбезопасности во Львовской области, где участвовал в сражениях с бандами украинских националистов.
После войны он стоял на страже западных границ СССР, затем отстаивал интересы советского государства в Монголии. А на родину вернулся в звании подполковника только завершив службу, в 1979 году. И выбрал мирную профессию: почти четверть века Виктор Тупиков преподавал историю и военное дело в 115-й школе Волгограда.
В числе наград Виктора Тупикова — медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За отличие в охране государственной границы СССР», «За безупречную службу», орден Отечественной войны II степени и другие. Также Витор Владимирович отмечен почетным знаком «Отличник народного просвещения». В 2025 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда».
Ранее в Волгограде в день своего 69-летия скончался бывший командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов.