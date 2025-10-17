Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мисс Казахстан создали образ с помощью ИИ

Казахстанская дизайнерка создала цифровой образ для участницы Miss Grand International, сообщает El.kz.

Источник: @aigulmusabayeva

Казахстанская художница и дизайнер Айгүл Мусабаева представила уникальный проект — созданный с помощью искусственного интеллекта образ для модели @tosixq, представлявшей страну на международном конкурсе Miss Grand International 2024.

По словам Мусабаевой, этот проект стал символом синтеза традиций и технологий: идея, рождённая в цифровом пространстве, воплотилась в реальности на мировой сцене. «Для меня это особенная честь — видеть, как идея, созданная ИИ, оживает в реальном мире», — написала дизайнер на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от @aigulmusabayeva.

Созданный ею наряд объединил элементы этно-кутюра, казахской айдентики и современного искусственного интеллекта, отражая новый взгляд на национальный стиль в эпоху цифровой моды.

Публикация вызвала восторг у пользователей соцсетей: в комментариях десятки людей восхищаются работой Айгүл, называя её «фантастически красивой» и «вдохновляющей». «Невероятно, такая красота!», — пишут подписчики.

Проект Мусабаевой стал частью новой волны AI-fashion — направления, где технологии машинного обучения используются для создания визуальных и концептуальных решений в индустрии моды.

Эксперты отмечают, что использование искусственного интеллекта в моде не просто тренд, а признак технологического прогресса Казахстана. Страна уверенно занимает место среди центров цифрового креатива, где искусство и технологии переплетаются в уникальных формах.