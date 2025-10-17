Мисс Казахстан создали образ с помощью ИИ

По словам Мусабаевой, этот проект стал символом синтеза традиций и технологий: идея, рождённая в цифровом пространстве, воплотилась в реальности на мировой сцене. «Для меня это особенная честь — видеть, как идея, созданная ИИ, оживает в реальном мире», — написала дизайнер на своей странице в Instagram.