Мисс Казахстан создали образ с помощью ИИ

Казахстанская художница и дизайнер Айгүл Мусабаева представила уникальный проект — созданный с помощью искусственного интеллекта образ для модели @tosixq, представлявшей страну на международном конкурсе Miss Grand International 2024.
По словам Мусабаевой, этот проект стал символом синтеза традиций и технологий: идея, рождённая в цифровом пространстве, воплотилась в реальности на мировой сцене. «Для меня это особенная честь — видеть, как идея, созданная ИИ, оживает в реальном мире», — написала дизайнер на своей странице в Instagram.
Созданный ею наряд объединил элементы этно-кутюра, казахской айдентики и современного искусственного интеллекта, отражая новый взгляд на национальный стиль в эпоху цифровой моды.
Публикация вызвала восторг у пользователей соцсетей: в комментариях десятки людей восхищаются работой Айгүл, называя её «фантастически красивой» и «вдохновляющей». «Невероятно, такая красота!», — пишут подписчики.
Проект Мусабаевой стал частью новой волны AI-fashion — направления, где технологии машинного обучения используются для создания визуальных и концептуальных решений в индустрии моды.
Эксперты отмечают, что использование искусственного интеллекта в моде не просто тренд, а признак технологического прогресса Казахстана. Страна уверенно занимает место среди центров цифрового креатива, где искусство и технологии переплетаются в уникальных формах.