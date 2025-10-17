Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туры из Иркутской области в Азию подорожали почти на 50%

Отдых в Юго-Восточной Азии теперь обойдется на 47% дороже.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Туры из Иркутской области в Азию подорожали почти на 50%. С наступлением осени рынок туристических услуг подвел промежуточные итоги цены на путешествия. По последним данным Иркутскстата, для тех, кто предпочитает путешествовать по России, есть хорошие новости: стоимость билетов снизилась на 2−3%, а путевки в Закавказье стали доступнее на 14%.

— Турция тоже радует скидкой в 2%. Однако, если вы мечтали об отдыхе о теплых странах, будьте готовы к серьезным тратам, — уточнили в пресс-службе Иркутскстата.

Отдых в Юго-Восточной Азии теперь обойдется на 47% дороже, в ОАЭ — на 43%, а в Египте — на 37%. Цены также подскочили в странах Средней Азии — на 5% и Беларуси.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье цены в сентябре выросли на 0,3%.