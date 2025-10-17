Туры из Иркутской области в Азию подорожали почти на 50%. С наступлением осени рынок туристических услуг подвел промежуточные итоги цены на путешествия. По последним данным Иркутскстата, для тех, кто предпочитает путешествовать по России, есть хорошие новости: стоимость билетов снизилась на 2−3%, а путевки в Закавказье стали доступнее на 14%.
— Турция тоже радует скидкой в 2%. Однако, если вы мечтали об отдыхе о теплых странах, будьте готовы к серьезным тратам, — уточнили в пресс-службе Иркутскстата.
Отдых в Юго-Восточной Азии теперь обойдется на 47% дороже, в ОАЭ — на 43%, а в Египте — на 37%. Цены также подскочили в странах Средней Азии — на 5% и Беларуси.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье цены в сентябре выросли на 0,3%.