Туры из Иркутской области в Азию подорожали почти на 50%. С наступлением осени рынок туристических услуг подвел промежуточные итоги цены на путешествия. По последним данным Иркутскстата, для тех, кто предпочитает путешествовать по России, есть хорошие новости: стоимость билетов снизилась на 2−3%, а путевки в Закавказье стали доступнее на 14%.