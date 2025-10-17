В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины

«Очень важный фронт работы по оздоровлению населения — борьба с алкоголизацией, в силу реализации областного закона об ограничении продажи алкоголя и, конечно же, ликвидации алкомаркетов вследствие принятых мер. Если коротко, то было 610 алкомаркетов, закрылось 389. Эту работу продолжаем. И если приоткрыть еще один небольшой “секрет Полишинеля”, то с крупными сетями мы уже сейчас подходим к окончательной и принципиальной, я надеюсь, договоренности относительно того, что эти сети переименуются, будут называться сетью продуктовых магазинов у дома», — отметил губернатор Вологодской области.