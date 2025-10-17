В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Госдума может 21 октября рассмотреть во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из решения комитета Госдумы по обороне, документ доступен в думской электронной базе.