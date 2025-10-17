Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу

ГД может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве на военную службу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Госдума может 21 октября рассмотреть во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из решения комитета Госдумы по обороне, документ доступен в думской электронной базе.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

«Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения: включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении 21 октября 2025 года», — сказано в документе.

Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

Узнать больше по теме
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше