В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Госдума может 21 октября рассмотреть во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из решения комитета Госдумы по обороне, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.
«Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения: включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении 21 октября 2025 года», — сказано в документе.
Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.