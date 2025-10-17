Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, какие страны будут процветать

Лукашенко сказала, какие страны будут процветать и почему.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие страны будут процветать, пишет БелТА.

Так, на открытии Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи белорусский лидер заявил, что Беларусь является одной из тех стран, где не просто обладают инновационными технологиями, но они и создаются. Глава республики заметил, что и в производство, и в быт постоянно приходят технологии, еще недавно казавшиеся абсолютной фантастикой.

— Умные города, роботы, беспилотники, искусственный интеллект уже не просто споры ученых о близком будущем, а реальность, — указал глава государства.

При этом Лукашенко сказал, какие страны в будущем будут процветать, и почему.

— Процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни, — прокомментировал он.

А резюмируя, белорусский президент обратил внимание, что за счет цифровизации быстро меняются целые отрасли. Что делает ненужными одни профессии, а другие, наоборот, очень востребованными. Он пояснил, что все эти процессы связаны с высоким интеллектом людей и образованием, так как все это создается человеком.

— Поэтому сейчас мы такое пристальное внимание уделяем обучению инженеров, конструкторов, программистов, — констатировал президент Беларуси.

Мы писали также, что накануне Александр Лукашенко сказал про жалобы белорусов на большие очереди на АЗС из-за кофе.

Затем «Белоруснефть» сказала о ситуации с топливом на АЗС после слов Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше