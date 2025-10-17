Ричмонд
Целый район Кишинева на весь день останется без воды в кране: Рассказываем, кому не повезет

Жителям рекомендуется заранее обеспечить минимальный запас воды для бытовых нужд.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева информирует, что во вторник, 21 октября, с 09:00 до 20:00, АО Apă-Canal Chișinău приостановит подачу питьевой воды в секторе Чокана.

Отключение связано с плановыми работами и затронет следующие улицы: бульвар Мирча чел Бэтрын, ул. Михаил Садовяну, ул. Игорь Виеру и ул. Алеку Руссо.

Жителям рекомендуется заранее обеспечить минимальный запас воды для бытовых нужд.

За дополнительной информацией можно обращаться в АО «Apă-Canal Chișinău» по телефонам: 022−25−66−66 и 022−85−77−77.

