Целый район Кишинева на весь день останется без воды в кране: Рассказываем, кому не повезет

Мэрия Кишинева информирует, что во вторник, 21 октября, с 09:00 до 20:00, АО Apă-Canal Chișinău приостановит подачу питьевой воды в секторе Чокана.
Отключение связано с плановыми работами и затронет следующие улицы: бульвар Мирча чел Бэтрын, ул. Михаил Садовяну, ул. Игорь Виеру и ул. Алеку Руссо.
Жителям рекомендуется заранее обеспечить минимальный запас воды для бытовых нужд.
За дополнительной информацией можно обращаться в АО «Apă-Canal Chișinău» по телефонам: 022−25−66−66 и 022−85−77−77.
