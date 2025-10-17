Лукашенко сказал, чего не было у белорусов 20 лет назад, а теперь — обыденность

На открытии Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи белорусский лидер высказался на тему инновационных технологий. Он подчеркнул, что Беларусь является одной из немногих стран, которая не просто обладает инновационными технологиями, но создает их сама силами отечественных ученых. Лукашенко подчеркнул, что на белорусских предприятиях сегодня используют искусственный интеллект, активно внедряя в производственные процессы роботов и другие умные устройства.