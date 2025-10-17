Ричмонд
Из Ростовской области в Турцию отправили три тысячи тонн кормов для животных

Три тысячи тонн кормов для животных поставила Ростовская область в Турцию.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора по Ростовской области за неделю оформили партию подсолнечного шрота для экспорта в Турцию. Груз весом три тысячи тонн прошел проверку в морских пунктах пропуска Ростовской области.

Перед отправкой инспекторы отобрали пробы кормов для лабораторного анализа. Испытания подтвердили, что вся продукция соответствует ветеринарным требованиям Турции.

Нарушений ветеринарного законодательства при проверке груза не выявлено. Партия кормов для животных была допущена к дальнейшей отправке за границу.

