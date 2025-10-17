Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени благоустроили Восточный сквер

Там заменили покрытие на дорожках и высадили новые растения.

Благоустройство Восточного сквера провели в Тюмени в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Во время работ специалисты заменили покрытие на дорожках, привели в порядок входную группу, высадили новые растения, которые не только сделали пространство уютнее, но и улучшили экологическую обстановку. Дополнительно там заменили тепловые сети в районе здания управы. Это обеспечит более стабильное и качественное теплоснабжение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.