В Тюмени благоустроили Восточный сквер

Во время работ специалисты заменили покрытие на дорожках, привели в порядок входную группу, высадили новые растения, которые не только сделали пространство уютнее, но и улучшили экологическую обстановку. Дополнительно там заменили тепловые сети в районе здания управы. Это обеспечит более стабильное и качественное теплоснабжение.