В Тюмени благоустроили Восточный сквер

Благоустройство Восточного сквера провели в Тюмени в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Во время работ специалисты заменили покрытие на дорожках, привели в порядок входную группу, высадили новые растения, которые не только сделали пространство уютнее, но и улучшили экологическую обстановку. Дополнительно там заменили тепловые сети в районе здания управы. Это обеспечит более стабильное и качественное теплоснабжение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.