Предстоящий 2026 год в Татарстане посвятят воинской и трудовой доблести

«В знак глубочайшего уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла во все времена объявляю 2026 год в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести», — сказал Минниханов.
В начале своей речи глава республики поблагодарил участников специальной военной операции, защищавших интересы страны. Он отметил, что 17 жителей республики удостоены звания Героя России за мужество и героизм, проявленные на СВО, а более 3 тысяч человек посмертно получили орден Мужества.
Память павших воинов на мероприятии почтили минутой молчания.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Владимир Путин на совещании с избранными в Единый день голосования руководителями субъектов России отметил успехи Татарстана. Президент назвал республику примером для других регионов с точки зрения темпов экономического роста.