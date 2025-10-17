Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предстоящий 2026 год в Татарстане посвятят воинской и трудовой доблести

КАЗАНЬ, 17 октября, ФедералПресс. В Татарстане 2026 год объявлен годом воинской и трудовой доблести. Такую инициативу озвучил в ходе ежегодного послания депутатам Госсовета раис Рустам Минниханов.

«В знак глубочайшего уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла во все времена объявляю 2026 год в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести», — сказал Минниханов.

В начале своей речи глава республики поблагодарил участников специальной военной операции, защищавших интересы страны. Он отметил, что 17 жителей республики удостоены звания Героя России за мужество и героизм, проявленные на СВО, а более 3 тысяч человек посмертно получили орден Мужества.

Память павших воинов на мероприятии почтили минутой молчания.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Владимир Путин на совещании с избранными в Единый день голосования руководителями субъектов России отметил успехи Татарстана. Президент назвал республику примером для других регионов с точки зрения темпов экономического роста.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше