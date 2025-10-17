В Кетовском округе Курганской области запустили новые вышки связи

«Жители Курганской области активно пользуются цифровыми сервисами в повседневной жизни — уровень цифровизации постоянно растет как в крупных городах, так и в небольших поселках. Поэтому мы приветствуем расширение покрытия телекоммуникационной инфраструктуры. Для нас важно, чтобы быстрый мобильный интернет и другие услуги связи были доступны жителям и гостям региона, независимо от того, где они находятся — в областном центре, малых населенных пунктах или в пути. Мы заинтересованы в развитии на территории Курганской области зоны покрытия мобильной связи, а также расширении фиксированной сети, которая обеспечивает курганцев домашним интернетом и телевидением», — отметила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова.