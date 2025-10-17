В Кетовском округе Курганской области запустили новые вышки связи

Около 4,5 тыс. жителей Кетовского округа Курганской области получили доступ к высокоскоростному интернету при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона.
Теперь пользоваться соцсетями могут жители сел Бараба, Каширино, Менщиково, Пименовка и Чесноки, а также СНТ «Икчанка» и «Рябинушка». Кроме того, у них появилась возможность подавать заявки на «Госуслугах», работать и учиться удаленно.
«Жители Курганской области активно пользуются цифровыми сервисами в повседневной жизни — уровень цифровизации постоянно растет как в крупных городах, так и в небольших поселках. Поэтому мы приветствуем расширение покрытия телекоммуникационной инфраструктуры. Для нас важно, чтобы быстрый мобильный интернет и другие услуги связи были доступны жителям и гостям региона, независимо от того, где они находятся — в областном центре, малых населенных пунктах или в пути. Мы заинтересованы в развитии на территории Курганской области зоны покрытия мобильной связи, а также расширении фиксированной сети, которая обеспечивает курганцев домашним интернетом и телевидением», — отметила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.