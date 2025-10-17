Движение транспорта по улице Лоскутова ограничат с 21 октября

Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Оставленные в зоне действия ограничений машины подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных транспортных средствах можно узнать по телефону 417−17−07.
Движение транспорта по улице Лоскутова от проспекта Ильича до проспекта Кирова в связи с проведением хоккейных матчей будет ограничено с 14.00 до 21.00 20, 22 и 23 октября, сообщает администрация нижнего Новгорода.
Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Оставленные в зоне действия ограничений машины подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных транспортных средствах можно узнать по телефону 417−17−07.