Движение транспорта по улице Лоскутова ограничат с 21 октября

Движение транспорта по улице Лоскутова от проспекта Ильича до проспекта Кирова в связи с проведением хоккейных матчей будет ограничено с 14.00 до 21.00 20, 22 и 23 октября, сообщает администрация нижнего Новгорода.

Источник: Время

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Оставленные в зоне действия ограничений машины подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных транспортных средствах можно узнать по телефону 417−17−07.