Казахстанцу начислили $7 млн в банке вместо тенге

В Казахстане клиент случайно стал миллионером из-за ошибки банка — и сам сообщил о ней, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Необычная история произошла в одном из банков Казахстана: кассир по ошибке зачислил клиенту 7 миллионов долларов вместо 7 миллионов тенге. В течение нескольких часов мужчина числился долларовым миллионером, прежде чем ошибка была обнаружена и исправлена.

Как рассказал пользователь Threads, его одногруппник пришёл пополнить счёт своей компании. После зачисления средств он заметил несоответствие, самостоятельно уведомил сотрудников банка и отказался пользоваться ошибочно начисленными деньгами.

Эксперты отмечают, что поступил он юридически грамотно: удержание чужих средств, даже полученных по вине банка, может рассматриваться как незаконное обогащение.

Интересно, что кассир при этом забрал у клиента удостоверение личности, что является нарушением закона. Согласно казахстанскому законодательству, удерживать документ вправе только полиция, суд или таможня.

Юристы советуют в подобных случаях сразу обращаться в правоохранительные органы или на горячую линию банка, если сотрудник нарушает порядок обслуживания клиентов.

Эта история быстро распространилась в соцсетях, вызвав активное обсуждение: пользователи отметили честность мужчины и напомнили, что «миллионером быть приятно, но по закону — спокойнее».