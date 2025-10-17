Казахстанцу начислили $7 млн в банке вместо тенге

Необычная история произошла в одном из банков Казахстана: кассир по ошибке зачислил клиенту 7 миллионов долларов вместо 7 миллионов тенге. В течение нескольких часов мужчина числился долларовым миллионером, прежде чем ошибка была обнаружена и исправлена.