В Евпатории благоустроили сквер Памяти

Во время работ специалисты проложили электролинии и водоснабжение, смонтировали сухой фонтан. Также там уложили 1,4 тыс. кв. м плитки, установили фонари, камеры видеонаблюдения, бетонные лавочки, перголы-качели и урны. Кроме того, там появился детский игровой комплекс и высажены хвойные, лиственные деревья и многолетние кустарники.