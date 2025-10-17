В Евпатории благоустроили сквер Памяти

Благоустройство сквера Памяти на улице Некрасова в Евпатории Республики Крым провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа Евпатория.
Во время работ специалисты проложили электролинии и водоснабжение, смонтировали сухой фонтан. Также там уложили 1,4 тыс. кв. м плитки, установили фонари, камеры видеонаблюдения, бетонные лавочки, перголы-качели и урны. Кроме того, там появился детский игровой комплекс и высажены хвойные, лиственные деревья и многолетние кустарники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.