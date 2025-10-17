В Самаре обсуждают запрет на продажу алкоголя студентам

Идея не нова: ранее, в 2021 и 2024 годах, Минздрав уже предлагал ограничить продажу крепких напитков (с содержанием алкоголя выше 16,5%), однако изменения не были закреплены в федеральных нормах. В рамках «Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ до 2030 года» ведомство также выступало за введение возрастного ценза в 21 год.