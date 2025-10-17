Омичей все больше интересуют праворульные авто из-за снижающейся цены

Растущий интерес омичей к подержанным праворульным автомобилям эксперты объяснили выгодной стоимостью. Так, в июне-сентябре, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, их средняя цена снизилась на 6,3% — до 450 000 рублей. При этом автомобили многих популярных марок стали для омичей заметно доступнее: Nissan (-14%, до 300 000 рублей), Mazda (-9,4%, до 298 000 рублей), Toyota (-9,1%, до 500 000 рублей), Mitsubishi (-5,4%, до 700 000 рублей) и Mitsubishi (-4,6%, до 310 000 рублей).