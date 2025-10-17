Омичей все больше интересуют праворульные авто из-за снижающейся цены

Из праворульных авто омичей больше всего интересуют марки «Тойота», «Ниссан» и «Хонда». К такому выводу пришли эксперты платформы частных объявления «Авито», проанализировав интерес омичей к праворульным автомобилям с пробегом в третьем квартале 2025.
Больше всего потенциальные омские автовладельцы интересовались праворульными авто бренда Toyota — 42,8% от интереса. На втором месте интересовала марка Nissan — 22,4%, замыкала тройку лидеров Honda — ей интересовались 13,9% омичей. С существенным отставанием следовала Mazda с 9% интереса и замкнула лидирующую «пятерку» марка Mitsubishi — ее рассматривали в качестве своего потенциального автомобиля всего 4,2% жителей региона.
Растущий интерес омичей к подержанным праворульным автомобилям эксперты объяснили выгодной стоимостью. Так, в июне-сентябре, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, их средняя цена снизилась на 6,3% — до 450 000 рублей. При этом автомобили многих популярных марок стали для омичей заметно доступнее: Nissan (-14%, до 300 000 рублей), Mazda (-9,4%, до 298 000 рублей), Toyota (-9,1%, до 500 000 рублей), Mitsubishi (-5,4%, до 700 000 рублей) и Mitsubishi (-4,6%, до 310 000 рублей).