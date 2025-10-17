Началась системная оценка дорог и благоустройства в Кстове

«Параллельно формируется план ремонта на 2026 и последующие годы. Приоритеты определяются по обращениям жителей, маршрутам общественного транспорта и расположению социальных объектов. В ближайших планах — ремонт центральной улицы 40 лет Октября, дороги НПЗ Волжский, а также улиц Театральная, Школьная, Чванова, Нижегородская, Котовского, Советская, Зелёная, Кстовская и дорог в населённых пунктах округа», — написал Юрий Шалабаев в телеграм-канале, добавив, что по результатам оценки этот список будет пополняться.