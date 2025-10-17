Началась системная оценка дорог и благоустройства в Кстове

Системная оценка состояния дорог и благоустройства началась в Кстове. Она необходима, чтобы наметить план работ для приведения их к стандартам Нижнего Новгорода. Глава города Юрий Шалабаев сообщил об этом в своем телеграм-канале.
Как рассказал мэр, протяженность дорог в Кстовском округе составляет более тысячи километров и около 40% из них не соответствует нормам. Поэтому работы начались незамедлительно и 13 км дорог уже приведено в порядок.
«Параллельно формируется план ремонта на 2026 и последующие годы. Приоритеты определяются по обращениям жителей, маршрутам общественного транспорта и расположению социальных объектов. В ближайших планах — ремонт центральной улицы 40 лет Октября, дороги НПЗ Волжский, а также улиц Театральная, Школьная, Чванова, Нижегородская, Котовского, Советская, Зелёная, Кстовская и дорог в населённых пунктах округа», — написал Юрий Шалабаев в телеграм-канале, добавив, что по результатам оценки этот список будет пополняться.
Антон Максимов, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, пояснил, что выездные осмотры территорий Кстовского муниципального округа проходят регулярно, и на сегодняшний день нормативам не соответствуют 365,5 км дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог.
«Выполняется их оценка на соблюдение требований “Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород”. Работы по устранению замечаний проводятся в рамках программы “Развитие транспортной системы Нижегородской области”, проекта “Вам решать!”, программы “Комплексное развитие сельских территорий” и средств местного бюджета», — рассказал он.
Как уже сообщалось, представляя на первом заседании городской Думы I созыва свой доклад об итогах работы на посту мэра Нижнего Новгорода, а также о стратегическом видении развития Нижнего Новгорода по ключевым направлениям, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде за пятилетний период отремонтировано порядка 290 км действующих автомобильных дорог.
Так, в 2024 году в Нижнем Новгороде уже 85% дорог соответствуют нормативному состоянию, тогда как 5 лет назад этот показатель составлял менее 71%.