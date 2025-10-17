Последующие проверки показали, что все системы ИИ активно отвечали на эти некорректно сформулированные запросы и выдавали алогичные ответы. Особенно сильно это было характерно для систем ChatGPT, давших ответы на все 100% запросов, содержащих в себе медицинскую дезинформацию, тогда как специализированная версия LLaMA, которую разработчики специально оптимизировали для борьбы с некорректной информацией, ответила на 42% алогичных вопросов. Это указало на то, что стремление угодить пользователю мешает ИИ распознавать потенциально опасные для здоровья запросы.